نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة دورة 2020 في سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة دورة 2020 علمي وأدبي، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، وحسب الاسم وحسب رقم الاكتتاب. للاستعلام الفرع الادبي الفرع العلمي

وطالبت الوزارة من جميع طلاب وطالبات السبر الترشيحي في سوريا للعام 2020 بضرورة الفحص والاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي للبكالوريا "الثانوية" عبر الموقع الإلكتروني.

وكانت الوزارة أوضحت أن شروط النجاح باختبار سبر المعلومات الفرع الأدبي ألا تقل علامة اللغة العربية عن 50 %، وألا تقل علامة بقية المواد عن 20 %، وألا يقل معدله العام عن 500 من 1000 .

وبينت الوزارة أن شروط النجاح باختبار سبر المعلومات الفرع العلمي، ألا تقل علامة اللغة العربية عن 40 %، وألا تقل علامة بقية المواد عن 20 %، ألا يقل معدله العام عن 500 من 1000.

يذكر أن وزارة التربية السورية فتحت أيام التسجيل للفحص الترشيحي (السبر) في تاريخ 22/9/2019 وانتهى التسجيل في 11/10/2019، كما وأجريت الامتحانات في تمام الساعة العاشرة في 19/10/2019 لكافة المحافظات السورية .

وتعتبر اختبار سبر المعلومات من أهم متطلبات الدخول للمرحلة الثانوية في سوريا ، يمكن من خلالها طلاب الأحرار الراغبين بالتقدم للثانوية العامة للفرعين "الأدبي والعلمي" من تقديم اختبارات السبر والحصول على موافقة دخول المرحلة الثانوية.