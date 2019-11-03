موعد اجازة المولد النبوي في الإمارات

اعتمد مجلس الوزراء، في الإمارات العربية المتحدة، قائمة العطلات الرسمية المتبقية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعامي 2019 ـ 2020.

وشملت العطلات المتبقية من 2019، المولد النبوي الشريف 9 نوفمبر، و1 ديسمبر يوم الشهيد و2 و3 ديسمبر اليوم الوطني، على أن تكون هناك قائمة بالعطلات والإجازات الاخمرى خلال الأسابيع المقبلة.

أما العطلات الرسمية لعام 2020 فهي: 1 يناير رأس السنة الميلادية، وعيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال، ووقفة عرفة 9 من ذي الحجة، وعيد الأضحى 10 و11 و12 من ذي الحجة، ورأس السنة الهجرية 23 أغسطس.

المولد النبوي هو يوم مولد رسول الله محمد بن عبد الله والذي كان في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا وتقرر أن تكون اجازة المولد النبوي 2019 الامارات يوم السبت 9 نوفمبر 2019 الموافق 12 ربيع الأول لعام 1441 هجرية الموافق للعام الميلادي 2019.

وكانت تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة سابقا بيوم الشهيد في 30 نوفمبر من كل عام، ولكن في عام 2019 و2020 سيكون في تاريخ 1 ديسمبر، احتفاءً بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ولإداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.