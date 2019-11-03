كم سعر سهم ارامكو للاكتتاب

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان، اليوم الاحد، أنه سيبدأ تحديد النطاق السعري لسهم أرامكو خلال 10 أيام، مؤكدًا أنه سيتم إدراج السهم في منصة "تداول" بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام.

وأوضح الرميان خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن اكتتاب "أرامكو"، أن الطرح العام الأولي لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الإدراج دليلٌ على المكانة الدولية في الأسواق العالمية.

وأكد أن الشركة تساهم في تمديد الطلب العالمي على الطاقة وتحافظ عبر تطوير مسيرتها على النمو الاقتصادي في المملكة من خلال المساهمات الضريبية وتوفير فرص العمل ودعم النمو المستمر لعملية التوريد.

ونوه الرميان أن الشركة لم تكن تحقق ذلك إلا بفضل موظفيها وكبير الإداريين التنفيذيين وفريق الإدارة التنفيذي ومجلس إدارة الشركة، مؤكدًا أنه لم يتغير سعي أرامكو نحو الريادة على مستوى العالم.

واعتبر أن الاكتتاب يمنح المواطنين والمستثمرين الحق في الامتلاك المباشر لجزء قيم من أرامكو، التي تعتبر أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخام والغاز، وتتمتع بموقف مالي قوي وتدفقات نقدية هي الأفضل عالميا بفضل قلة التكلفة.

وأشار إلى إن طرح أسهم أرامكو الأولي يعد خطوة مهمة في تحقيق رؤية 2030، موضحا أن "إن طرح أرامكو في التداول دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية".