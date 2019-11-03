مشاهدة مباراة المصري في الكونفدرالية اليوم بث مباشر

يواجه فريق المصري البورسعيدي المصري نظيره كوت دور من سيشيل، اليوم الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، في مباراة إياب دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. للمشاهدة اضغط هنـــا

مباراة الذهاب انتهت بفوز المصري البورسعيدي على كوت دور برباعية نظيفة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسجل الأهداف أحمد ياسر في الدقيقة السادسة ومحمود وادي في الدقيقة 13 وأستين أموتو وأحمد جمعة في الدقيقة 92.

تقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة و21:00 بتوقيت مكة المكرمة و18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب مباراة المصري وكوت دور في كأس الكونفدرالية.

وتقام المباراة في ستاد الجيش بالسويس، أما حكم مباراة المصري وكوت دور في كأس الكونفدرالية، فهو بورييما سانوجو، كما يتوقع جمهور المنتخبين لقاء قويا وممتعا، خاصة جماهير المنتخب المصري.

واستهل المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز على ماليندى الزنجبارى بنتيجة 1- 4 فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية

وكرره فوزه إيابًا بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزًا على كوت دى اور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ 32 للبطولة.