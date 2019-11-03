من هو عبد العزيز بلعيد مرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أسماء المترشحين رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول، من بينهم المرشح عبد العزيز بلعيد.

عبد العزيز بلعيد سياسي جزائري، من مواليد 16 يونيو 1963، وكان أصغر مترشح لرئاسة الجزائر في انتخابات 2014، متزوج وأب لخمسة أبناء.

ولد بلعيد في ولاية باتنة في صغره، انضم إلى صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية بمنطقة باتنة، وتدرج في سلم المسؤولية ليصبح إطارا وطنيا مسيرا و إطارا دوليا في الكشافة و مثل الجزائر في التجمعات الكشفية الدولية.

ناضل الاتحاد الوطني لطلبة الجزائريين وترأسه ما بين 1986 و2007، كما انضم لصفوف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية وأصبح أمينا وطنيا له لعدة سنوات، حصل على دكتوراة في الطب وليسانس في الحقوق.

في 1986 انخرط في صفوف حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية وأصبح في ما بعد أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب وعمره 23 سنة فقط.

انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري لعهدتين متتاليتين ما بين 1997 و2007.بعد اختلاف مع توجهات جبهة التحرير، غادر الحزب ليؤسس في فبراير 2012 حزبا جديدا هو جبهة المستقبل.

ويعارض معظم الجزائريين إجراء الانتخابات يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول، لأنهم يشككون في نزاهتها، ويطالبون بإقالة رئيس الحكومة، نور الدين بدوي، والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لصلتهما بنظام بوتفليقة.