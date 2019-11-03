تمديد اعتقال النائب خالدة جرار

ذكر نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الأحد، بان محكمة الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقال النائب والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار واعتقل الاحتلال النائب جرار فجر الخميس الماضي في منطقة الإرسال وسط رام الله.

واعتقلت خالدة جرار عامي 2015 و2017، وكانت تشغل رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، واتهمها الاحتلال بالنشاط السياسي لصالح الجبهة الشعبية، وخضعت للاعتقال الإداري المتجدد طيلة فترات اعتقالها.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حملت الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي المسؤولية الكاملة عن حياة النائب خالدة جرار وجميع الأسرى والمعتقلين، مؤكدة ان الاعتقالات لن تكسر إرادة قيادة وعناصر الجبهة الشعبية.