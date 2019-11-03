إصابات بالاختناق جراء القاء الاحتلال قنابل الغاز على مدرسة بالخليل

أفادت مصادر محلية أن عدد من الطلبة في مدرسة الخليل الأساسية أصيبوا بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع أثناء القائه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا للمصادر المحلية فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب مدرسة الخليل الأساسية، بعد لأن صعدوا على سطح منزل مشرف على المدرسة، دون أن يكون هناك اي احداث تذكر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف المدنيين في الضفة الغربية المحتلة دون أي أسباب أو تشكيل أي خطورة تذكر على جنود الاحتلال المدججين بالأسلحة