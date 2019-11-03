أعلن وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي باسم عبد الزمان، ليوم الاحد، ظهور نتائج وأسماء المشمولين بالوجبة الأولى من المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل.

رابط اسماء منحة العاطلين عن العمل في العراق اضغط هنــا

ونشرت الوزارة أسماء 100 ألف مستفيد من صرفها من إجمالي 900 ألف مستفيد تتضمنها تلك المنحة التي أقرها مجلس الوزراء، بجانب منح وحدات سكنية وقطع أراضي ومعاشات ضمان اجتماعي ومعاشات استثنائية للمواطنين لمواجهة الأعباء المعيشية.

وتعكف الوزارة خلال الساعات المقبلة على رفع أسماء المشمولين بالوجبة الثانية والثالثة للمنحة الطارئة للعاطلين عن العمل عبر الروابط الرسمية.

ويمكن لجميع المهتمين الحصول على أسمائهم بالوجبات عبر الروابط والخطوات التي ننشرها لكم خلال السطور التالية مع العلم بأنه تم توفير أيضًا خاصية ارسال رسالة على رقم المستفيد الذي تضمنته المنحة أيضًا.

يشار إلى أن هناك ضغطا كبيرا يتعرض له الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تزامنًا مع نشر وإعلان أسماء المستفيدين المشمولين بصرف المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل 2019.

وأقرت الحكومة العراقية منحة العاطلين عن العمل مطلع شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد فحص أسماء وبيانات المتقدمين عبر استمارة التسجيل التي تم فتح باب التسجيل عليها لمدة أسبوعين، تم اختيار 900 ألف مستفيد سيتم منحهم تلك المنحة الطارئة.