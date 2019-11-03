استقرار الحالة الصحية للأسيرة سهير اسليمية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، باستقرار الحالة الصحية للأسيرة الجريحة سهير إسليمية (38) عاما من مدينة الخليل، والتي تقبع في قسم العناية المكثفة بمشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير.

سلطات الاحتلال ستعقد جلسة تمديد توقيف للجريحة اسليمية في المحكمة العسكرية في "عوفر" اليوم الاحد، دون حضورها نظرا لخطورة وضعها الصحي.

الجريحة اسليمية، كانت قد أصيبت الأربعاء الماضي، برصاص قوات الاحتلال ساحات الحرم الابراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، ومنعت طواقم الإسعاف وحراس الحرم الابراهيمي من الوصول اليها لمدة طويلة .