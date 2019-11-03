نتائج الصف الثالث الثانوي في اليمن 2019 - وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية، نتائج الصف الثالث الثانوي، عبر موقعها الالكتروني، وذلك برقم الجلوس للفرع العلمي والأدبي لجميع طلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية هذا العام.

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واعتمد وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام 2019 في اليمن عبر الهواء مباشرة ، حيث تم نشر النتائج بعد الاعتماد عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمينة.

وتعتبر مرحلة الثانوية العامة في اليمن من أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب أو الطالبة، بينما يلقبها أولياء الأمور بمرحلة تحديد المستقبل، والتي يتم من بعدها تحديد مصير الطالب في حياته واختيار تخصصه الجامعي .

رابط معرفة نتائج الصف التاسع 2019 اليمن بالاسم ورقم الجلوس عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية من خلال الرابط المرفق، ومن ثم كتابة رقم الجلوس .

وهنأ نائب الوزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بصنعاء الطلاب والطالبات بنجاحهم في إمتحانات الثانوية العامة، وحثهم على مواصلة الجد والمثابرة في مسيرتهم العلمية بما يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم وخدمة وطنهم بمختلف المجالات.

وأشار إلى الجهود التي بذلت في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان لإعلان النتيجة في موعدها المحدد.

واعرب الوزير عن تقديره للجان العاملة في إعداد وتنفيذ اختبارات الشهادة العامة بأمانة العاصمة والمحافظات وكذا السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية وكل من أسهم وتعاون في إنجاح العملية الإختبارية.