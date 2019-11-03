فيديو يفضح جنود الاحتلال الإسرائيلي

وثق فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة إسرائيلية جديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، رغم المسافة البعيدة بين الطالب المستهدف والجنود حينما تم اطلاق النار عليها ، قبل عام ونصف.

ويظهر الفيديو جنود الاحتلال وهم يقنصون طالب قرب حاجز الزعيم في شمال شرق القدس، علماً أن يداه مرفوعتان لأعلى.

وادعى جنود الاحتلال إنهم أطلقوا عليه رصاص إسفنجي يتسبب بوجع ولا يؤدي للقتل.

بدوره قال المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، إن الفيديو أكد أن ما تم مشاهدته جريمة ويكشف عن تعاظم العقلية العنصرية التي تنظر إلى الفلسطيني وكأنه كائن يجوز استباحته بكل الأشكال، ويكشف أيضا تواطؤ ما يسمى القضاء الإسرائيلي الذي لا يأخذ أي إجراء بحق الجنود مرتكبي الجرائم".