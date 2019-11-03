كشف الأسماء..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين 4/11/2019

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأحد 3/11/2019، آلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم الإثنين 2019/11/4.

وبينت الوزارة، أن السفر عبر معبر رفح سيكون للحافلات: الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (85) من كشف (10/31).

ودعت المسافرين عبر معبر رفح، للتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، منبهةً إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبتهم بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

يذكر، أن معبر رفح يعمل بشكل انسيابي وسهل، منذ حوالي العام، بعد عدة سنوات من الاغلاق المتكرر أمام المسافرين.

وفيما يلي رابط كشف (31_10):