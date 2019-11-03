الأطر الإعلامية تطالب الأجهزة الأمنية بعدم اعتقال الصحفيين وفقاً للقوانين والدستور

أكدت الأطر والمؤسسات الإعلامية في غزة على ضرورة وقف سياسة تكميم الأفواه، مطالبين الأجهزة الأمنية باحترام حرية العمل الصحافي دون قيود وعدم اعتقال الصحفيين، وفقا للدستور والقوانين الفلسطينية والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي وقعت دولة فلسطين عليها.

وثمنت الأطر في الوقت خلال اجتماعها الدوري لمناقشة ملفي الحريات الإعلامية، والانتخابات المرتقبة لنقابة الصحافيين، بالجهود المبذولة والتي ساهمت بتأمين الإفراج عن الصحفي بسام محيسن. وطالبت بالإفراج عن الصحفي هاني الأغا.

وأكدت الأطر على أن نقابة الصحفيين يجب أن تكون بيت كل الصحافيين، ومن واجبها وحق أبناء المهنة عليها تنسيبهم واحتضانهم والدفاع عنهم في كل المحافل.

وتوافق ممثلو الأطر والمؤسسات الاعلامية، خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة خماسية لإجراء حوارات مع نقابة الصحافيين وكل الجهات المعنية، للخروج برؤية وطنية مهنية توافقية تتعلق بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في نقابة الصحافيين على قاعدة التوافق والشراكة من دون أي اجحاف أو تمييز.