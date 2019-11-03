موظفو السلطة المقطوعة رواتبهم يترقبون الإيفاء "بالوعود"!

يترقب موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال هذه الأيام ، إيفاء عدد من قادة حركة فتح ووزراء حكومة محمد اشتيه بوعدهم بعودة رواتب الموظفين المقطوعة في قطاع غزة منذ عدة سنوات .

رواتب موظفي السلطة والمقرر أن تعلن حكومة محمد اشتيه عن موعدها وقيمة صرفها خلال الأسبوع الجاري ، وسط آمال أن تصدق الحكومة في وعدها بعودة رواتب عدد كبير من رواتب الموظفين خلال موعد صرفها ، في إشارة إلى أن قيمة وراتب الموظفين في قطاع غزة لا تتضح سوى خلال موعد صرفها .

أزمة الرواتب التي تراوح مكانها، رغم تغيير حكومة رامي الحمدلله ووعود حكومة اشتيه منذ توليها للحكومة بحل كافة المشاكل التي تواجه الموظفين ، دون أي حل للمشاكل حتى اللحظة.

مقطوعة رواتبهم

عبير الخطيب ، من الموظفين المقطوعة رواتبهم منذ عام كامل ، تأمل ان يتم عودة راتبها ، خاصة انه تم قطع راتبها منذ عام دون أي سبب .

وبينت الخطيب انه تم تجميد راتبها من وزارة المالية برام الله هي و450 موظفاً من نفس المؤسسة التي كانت تعمل بها ، معربةً عن أملها ان يتم ارجاع راتبها وفقا لوعود عدد من الوزراء ، وان يتم انصافها .

ومن جانبه قال سهيل سلامة هو احد الموظفين المقطوعة رواتبهم قال : انه تم تعينه عام 2001 ، مشيراً الى ان راتبه قد قطع قبل عام وبعد التحري تبين انه تم ايقاف من قبل وزارة المالية في رام الله .

وطالب الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة اشتيه لحل أزمة الرواتب المقطوعة منذ عام دون استجابة من احد، وسط ظروف اقتصادية صعبة وتراكم الديون .

تصريحات سابقة

وكانت تصريحات ادلى بها احمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية بشأن رواتب موظفي السلطة للشهر الحالي قال ان الرواتب ستصرف كاملةً بالاضافة الى باقي مستحقات شهر 7 وستصرف في غزة كالضفة ، رافضاً الاعتراف ان النسبة التي تصرف لموظفي غزة 70% ، رغم التأكيدات على الارض ، موضحاً ان قرار المساواة بين غزة والضفة من الحكومة .

التقاعد المالي

وبشأن معالجة موظفي التقاعد المالي ، قال :" القرار غير قانوني لابد من معالجته ولا يوجد شئ اسمه تقاعد مالي وسيتم معالجته قريباً"، وخاصة لموظفي الصحة والتعليم القائمين في عملهم ، مبيناً ان المعالجة ستتم فمن يستحق التقاعد سيتم تقاعده ومن لا يستحق سيتم المعالجة ، مرجحاً ان يكون سبب تأخير معالجة هذا الملف الوضع المالي للحكومة .

وعن موظفي تفريغات 2005 ، قال ان الموضوع مقعد ، موضحاً انهم ستقاضوا رواتبهم كالشهر الماضي ، وعن رواتب الموظفين المقطوعة قال ان هناك العديد الموظفين الذين ستعود لهم الرواتب الاشهر القادمة .