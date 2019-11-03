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4 اسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:21 - 03 نوفمبر 2019
هبة اللبدي هبة اللبدي
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يوصل اليوم الاحد 4 أسرى اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لإعتقالهم الإداري، وسط تدهور حالتهم الصحية، وهم:

الأسير "إسماعيل احمد علي" (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، يواصل الإضراب عن الطعام منذ (103) يوماً على التوالى وحالته حرجة للغاية.

الأسير "مصعب توفيق الهندي" (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم ( 41 ) على التوالي ، ونقل الى مستشفى الرملة مؤخراً .

الأسير "أحمد عمر زهران" (42 عاماً) مضرب عن الطعام لليوم (37) على التوالي، ونقل ايضاً الى مستشفى الرملة قبل اسبوع .

الأسيرة الأردنية "هبة أحمد اللبدي" (24 عاما) من الأردن، تواصل الإضراب لليوم (41) على التوالي، ونقلت إلى مستشفى الرملة، وهي المرة الرابعة تنقل للمستشفى خلال أسبوع

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