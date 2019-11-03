4 اسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

يوصل اليوم الاحد 4 أسرى اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لإعتقالهم الإداري، وسط تدهور حالتهم الصحية، وهم:

▪ الأسير "إسماعيل احمد علي" (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، يواصل الإضراب عن الطعام منذ (103) يوماً على التوالى وحالته حرجة للغاية.

▪ الأسير "مصعب توفيق الهندي" (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم ( 41 ) على التوالي ، ونقل الى مستشفى الرملة مؤخراً .

▪ الأسير "أحمد عمر زهران" (42 عاماً) مضرب عن الطعام لليوم (37) على التوالي، ونقل ايضاً الى مستشفى الرملة قبل اسبوع .

▪ الأسيرة الأردنية "هبة أحمد اللبدي" (24 عاما) من الأردن، تواصل الإضراب لليوم (41) على التوالي، ونقلت إلى مستشفى الرملة، وهي المرة الرابعة تنقل للمستشفى خلال أسبوع