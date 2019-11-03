مسؤول إسرائيلي يزعم: هناك تقدم في الاتصالات مع حماس حول صفقة تبادل

زعم مسؤول "إسرائيلي"، اليوم الأحد، إن هناك تقدما في الاتصالات فيما يتعلق بإمكانية إجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" مقابل استعادة الجنود الإسرائيليين.

ووفقاً لمنسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال يرون بلوم ، في مقابلة مع إذاعة "ريشت بيت"، فإن بلوم صرح رداً على والدة الجندي هدار جولدين، التي اتهمته في تصريحات للقناة 12 العبرية، السبت، بأنه يهمل قضية "الإسرائيليين" الأسرى في قطاع غزة.

وقال بلوم، إنه يجري العمل في أكثر من قناة، لكن حركة حماس لم تنضج بعد (عقد صفقة تبادل أسرى، لكننا في مسار فيه تقدم".

وأضاف أن الفجوات بين مطالب حماس وما يمكن لإسرائيل تقديمه كبيرة جداً، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة التقدم.

وتشن والدة الجندي جولدين، هجوما متواصلا على الحكومة الإسرائيلية والجيش، وتعتبر أن ابنها لا يزال حيا لكن "إسرائيل" قررت إعلان وفاته رفقة الجندي الثاني شاؤول، لتجنب الضغط عليها من أجل عقد صفقة تبادل مع حركة حماس تضطر بموجبها إلى الإفراج عن مئات وربما أكثر من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأكدت "حماس" في أكثر من مناسبة أنها لن تكشف عن مصير الإسرائيليين ما لم تفرج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين أعادت اعتقالهم في السنوات الماضية بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل عام 2011.

يشار إلى آثار الجنديين الإسرائيليين هدار جولدين وآرون شاؤول ، خلال العدوان الذي شنته "إسرائيل" على قطاع غزة، واستمر لمدة 51 يوماً.

الجدير ذكره، أن حركة حماس لم ترد على هذه التصريحات حتى الان. (11:20ص) بتوقيت فلسطين المحتلة.