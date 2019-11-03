أمريكا تعلق مساعداتها المالية المقدمة للجيش في لبنان ..والسبب!

قال مصدر مطلع لشبكة "سي.إن.إن" اليوم الاحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علقت المساعدات الأمنية المخصصة للبنان الى اجل غير مسمى، بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني.

وقالت المصادر ان أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لم تُطلعا على قرار تعليق المساعدات المخصصة للبنان.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه "لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات" ، مضيفا :" يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".

ويشار الى ان مظاهرات كبيرة تجتاح الاراضي اللبنانية منذ عدة اسابيع للمطالبة بالتغيرات السياسية ، وانتشال لبنان من اوضاع اقتصادية صعبة يعاني منها منذ عدة سنوات.