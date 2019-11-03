ركزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الأحد 3/11/2019 ، على اخبار الاكتتاب الكبير لشركة "أرامكو" شركة النفط العملاقة حيث ستعقد مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن خطتها للطرح العام والأولي لأكبر شركة نفط في العالم .

ركزت صحيفة عكاظ السعودية خلال عناوين اخبار الصحف السعودية ، على أرامكو وترقب أضخم اكتتاب عام في التاريخ.

-الحكمة اليمانية تنتصر.. والحنكة السعودية تتصدر

-طرح أرامكو.. الأسواق تترقب أضخم اكتتاب عام في التاريخ

-"الصحة" لمنسوبيها: التطعيم ضد الإنفلونزا.. أو التحقيق

"-حقوق الإنسان": إعلانات الترويج لـ«الخادمات».. جرائم إتجار بالأشخاص

10- ريالات رسوم «مطارات» لركاب الرحلات الداخلية.. يناير القادم

- لـ 6 أشهر.. «مسك - آمالا» تطلب كوادر واعدة لتطوير «ريفييرا الشرق الأوسط»

-وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادثة مرورية

-مدنيو الحديدة والضالع ضحايا ألغام الحوثي

تقرير أمريكي يفضح قمع أردوغان

إلزام «الكمباوندات» بتوثيق العقود عبر «إيجار».. وتراخيص للأنشطة التجارية

«التجارة»: إتاحة بيانات السجلات التجارية إلكترونياً ومجاناً

صحيفة الشرق الاوسط وخلال عناوين اخبار السعودية اليوم الاحد :

-بلغاريا تحتج على تصريحات «مهينة» أدلى بها الرئيس الفرنسي

-ترمب يقلل من تقارير عن «اختراق» مهربين لجدار المكسيك

-«داعش» يتبنى هجوماً أدى لمقتل 53 جندياً في مالي

-إيطاليا تحظر رحلات شركة إيرانية منتصف ديسمبر

-عون يسعى إلى «حل بعض العقد» قبل مشاورات الحكومة الجديدة

-سباق الرئاسة الجزائري بـ5 مرشحين بعد رفض أوراق 18

-رئيس بلدية نيويورك بعد رحيل ترمب عنها: أرحتنا.. ومواطنون يشفقون على فلوريدا

-بريطانيا توقف استخراج الوقود الصخري خوفاً من الزلازل

-العثور على 31 مهاجراً باكستانياً في شاحنة بفرنسا