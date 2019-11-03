ركزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الأحد 3/11/2019 ، على اخبار الاكتتاب الكبير لشركة "أرامكو" شركة النفط العملاقة حيث ستعقد مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن خطتها للطرح العام والأولي لأكبر شركة نفط في العالم .
ركزت صحيفة عكاظ السعودية خلال عناوين اخبار الصحف السعودية ، على أرامكو وترقب أضخم اكتتاب عام في التاريخ.
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صحيفة الشرق الاوسط وخلال عناوين اخبار السعودية اليوم الاحد :
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