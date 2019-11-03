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إعلان جديد من وزارة المالية لموظفي قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:45 - 03 نوفمبر 2019
رواتب رواتب
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أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأحد 3/11/2019، إعلاناً يخص برواتب موظفي قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة، عن صرف رواتب موظفي قطاع غزة المتقاعدين عن شهر 10/2019 اليوم الأحد 3/11/2019، بعد س 11 في كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.

كما حددت موعد صرف حقوق الغير لموظفي قطاع غزة العسكريين والمدنيين لشهر 8/2019، حيث ستكون اليوم الأحد 3/11/2019 بعد س 11 في كافة فروع بنك البريد.

يذكر، أن وزارة المالية أعلنت عن جملة من التسهيلات الخاصة بموظفي قطاع غزة، حيث فتحت باب التسجيل للعديد من الخدمات الحكومية من خلال المستحقات.

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