إعلان جديد من وزارة المالية لموظفي قطاع غزة

أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأحد 3/11/2019، إعلاناً يخص برواتب موظفي قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة، عن صرف رواتب موظفي قطاع غزة المتقاعدين عن شهر 10/2019 اليوم الأحد 3/11/2019، بعد س 11 في كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.

كما حددت موعد صرف حقوق الغير لموظفي قطاع غزة العسكريين والمدنيين لشهر 8/2019، حيث ستكون اليوم الأحد 3/11/2019 بعد س 11 في كافة فروع بنك البريد.

يذكر، أن وزارة المالية أعلنت عن جملة من التسهيلات الخاصة بموظفي قطاع غزة، حيث فتحت باب التسجيل للعديد من الخدمات الحكومية من خلال المستحقات.