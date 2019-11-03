اليوم : شركة أرامكو تطرح أضخم اكتتاب عام في التاريخ

تعقد شركة النفط العملاقة "ارمكو" اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن خطتها للطرح العام و الأولي لأكبر شركة نفط في العالم .

وعقد مسؤولين ومستشارين من أرامكو السعودية اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إعلان خطة إدراج متوقعة اليوم الأحد.

تريليوني دولار، وهو التقييم الذي سيجعله أضخم طرح أولي عام في التاريخ، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تراوح من 1 إلى 2% من الشركة في البورصة السعودية لجمع ما بين 20 ملياراً إلى 40 مليار دولار على الأقل.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أكد أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريباً، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وزير الطاقة السعودي، في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض الأسبوع الماضي، قال ان الطرح «سيحدث قريباً، لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب».