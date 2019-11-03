حالة الطرق والمعابر اليوم الأحد 3/11/2019

شهدت حالة الطرق والمعابر في قطاع غزة اليوم الأحد 3/11/2019، حركة مرورية نشطة واعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

فوفقاً للإدارة العامة للمعابر والحدود، فكل من معبر رفح البــري، وحاجز كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، وحاجز بيت حانون "ايرز" شمال القطاع مفتوحة.

فيما أوضحت الإدارة العامة لشرطة المرور أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

ودعا، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

ونبهت، إلى أنه في حالة وقوع الحوادث على السائق أن يبادر بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وكان قد توفي أول أمس المواطن مدحت عبد القادر شراب (35 عام) إثر صدمه مركبة من نوع هونداي على شارع صلاح الدين مقابل محطة الشوا "كف بيت حانون".