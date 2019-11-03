شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 3/11/2019، انخفاضاً طفيفاً في بعض الأصناف في السوق المحلي. وفق متابعين.

ويتابع المواطن الفلسطيني أسعار الخضروات في السوق المحلي، حيث تتأثر أسعارها بالظروف الاقتصادية العامة، وبكميات الانتاج والقدرة الشرائية.

وقد سجلت أسعار الخضروات انخفاضاً فبلغ سعر الخيار: 5 ك = 10 شيكل، بندورة: 4 - 5 ك = 10 شيكل، بطاطا: 8 - 10 ك = 10 شيكل، باذنجان: 1 شيكل ، كوسا: 4 ك = 10 شيكل، بصل: 8 - 10ك = 10 شيكل، ملفوف (كبير): 3 شيكل، زهرة (كبير): 3 شيكل.

فيما بلغ الليمون: 1ك = 3 شيكل، و2 ك= 5 شيكل، فاصوليا: 5 شيكل، لوبيا: 5 شيكل، ملوخية: 1 شيكل، بامية: 12 شيكل، فلفل:2 شيكل، فليفلة: 3 شيكل، سبانخ: 2 شيكل، سلق: 1.5 شيكل، بطاطا حلوة: 3 ك = 2 شيكل.

ويعاني المواطنون في قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق، وتدني رواتب الموظفين، بالإضافة لارتفاع معدلات البطالة والفقر.