يشهد طقس فلسطين اليوم الأحد 3/11/2019، ارتفاعاً على درجات الحرارة، يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع أن تكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما سيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة غداً الاثنين، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى الثلاثاء والأربعاء، فتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.