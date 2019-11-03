قوات الاحتلال تستولي على 500 دونم في القدس المحتلة

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، الارتباط المدني الفلسطيني اخطاراً بنيتها الاستيلاء على حوالي 500 دونم من الاراضي الفلسطيني تقع بالقرب من بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وأوضح مسلم أبو حلو رئيس بلدية بلدة حزما أن قوات الاحتلال سلمت الارتباط المدني الفلسطيني قراراً بالاستيلاء على اراضي المواطنين بالقرب من مستوطنة آدم، التي تقع ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام.

يذكر أن بلدة حزمة محاطة بأربع مستوطنات، وتعد الطريق الرئيسي الرابط بين شمال الضفة وجنوبها، وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس المحتلة، قائلاً "إن قرار الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي هو فقط من أجل التمدد الاستيطاني".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من وتيرة سرقتها للأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة، وعلى وجه الخصوص في القدس المحتلة وضواحيها.