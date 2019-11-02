مشعل: الصراع في المنطقة أثر سلباً على القضية الفلسطينية





اكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الأزمات التي تضرب المنطقة العربة أثرت على صدارة القضية الفلسطينية بشكلٍ سلبي، مشدداً على أن ما جرى في المنطقة من صراع أشغل الشعوب العربية عن القضية المركزية للأمة.

وقال مشعل في كلمة له خلال فعاليات "مؤتمر رواد ورائدات بيت المقدس" "إن ما جرى في المنطقة من صراع أشغل الشعوب العربية عن القضية المركزية للأمة، وهذا الانشغال العربي هو حالة مؤقتة ومحدودة".

وأوضح مشعل أن الاحتلال الإسرائيلي معني بمواجهة الشعوب العربية والإسلامية وتقف ضد ارادة الشعوب العربية، إذ تارة تقف مع الأنظمة، وتارة تقف مع الأعداء الخريجيين، قائلاً "إسرائيل معنية بامنها وامنها يقتضي تمزيق الامة وتشتيتها فأي ارادة ستجلب ارادة وطنية تقف في وجه إسرائيل ستعمل على افشالها".

وشدّد مشعل على أنه "لا يستطيع أحد بيع قضية فلسطين، لأن المالك الحقيقي للقضية هي الأمة والشعب الفلسطيني"، لافتاً أن "حماس" تريد أن تتوافق على استراتيجية فلسطينية شاملة، كما أنها حريصة على دعم جميع تيارات الأمة في دعم قضية فلسطين.