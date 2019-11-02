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تويتر يستهدف حسابات قناة المنار اللبنانية

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 23:12 - 02 نوفمبر 2019
قناة المنار اللبنانية قناة المنار اللبنانية
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حظرت إدارة موقع تويتر اليوم السبت، حسابات قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني، دون اي مبرر.

وأوضحت قناة المنار في بيان صحفي أن إدارة تويتر حظرت جميع الصفحات الخاصة بقناة المنار الفضائية، دون ابداء أي مبر، ودون سابق إنذار.

وأشارت قناة المنار أن الصفحات التي حظرتها إدارة تويتر يتابعها حوالي مليون متابع.

يشار إلى أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لقناة المنار حظرت في العام 2016 على سبيل المثال، وأغلقت إدارة "فايسبوك" مجموعة من الصفحات الإخبارية والإعلامية التابعة لقناة "المنار" التي سارعت حينها لافتتاح صفحات جديدة، في استهداف واضح للمحتوى المقاوم، لاسيما في ظل تقارير تفيد بوجود علاقة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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