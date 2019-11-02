عائلة غزية تنظم سلسلة محاضرات توعوية تثقيفية عن مخاطر تحدق بالشباب

نظمت عائلة "حبيب" سلسلة محاضرات توعوية تثقيفية تتعلق بالعديد من المخاطر التي تحدق بشعبنا وعلى وجه الخصوص الشباب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعيش حالة خاصة جراء الاستهداف الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح عبدالرحمن حبيب عضو اللجنة الإعلامية في عائلة حبيب أنَّ العائلة تمكنت من عقد ثلاث محاضرات علمية أشرف عليها مختصون في مجالات معينة، تهدف لتثقيف شباب العائلة من المخاطر التي قد يتعرض لها الشباب الفلسطيني الذي يتعرض لاستهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واشار عبدالرحمن حبيب أنَّ السلسلة التوعوية تضمنت لقاءً للتوعية بمخاطر صفحات التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة اشرف عليها المختص محمد حلس، ولقاءً عن الابتزاز الإلكتروني أشرف عليه الدكتور علاء الغماري، واختتمت السلسلة بلقاء عن التوعية بخطورة المخدرات واثرها السلبي على المجتمع اشرف عليها المختص حسن السويركي.

ودعا حبيب العائلات الفلسطينية لتوعية ابنائهم بالمخاطر التي تحدق بالمجتمع الفلسطيني، كونه مستهدف من الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.