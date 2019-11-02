كبها وعدنان يهنئان الأعرج وحلاحلة بالحرية

التقى م. وصفي كبها والشيخ خضر عدنان عدداً من الأسرى المحررين من مدينة القدس المحتلة مساء أمس في بلدة السواحرة الشرقية.

جاء هذا اللقاء ضمن زيارتي الأخوين كبها وعدنان للمحررين ضرغام الأعرج من بلدة السواحرة الشرقية بمحافظة القدس المحتلة، بعد أن أمضى تسعة عشر عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني، على خلفية انتمائه و نشاطه العسكري في كتائب شهداء الأقصى

والمشاركة في عمليات المقاومة ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.

كذلك قام م.وصفي كبها والشيخ خضر عدنان بزيارة الأسير المحرر ثائر حلاحلة ببلدة خاراس بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، والذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال بعد اعتقال اداري لشهرين .

يذكر أن الأسير المحرر ثائر حلاحلة هو أحد أبطال معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري والذي أضرب برفقة الأسير المحرر بلال ذياب، وتوج إضرابهما بانتصار بطولي حيث رضخت سلطات الاحتلال لهما

للحرية، وإنهاء الاعتقال الإداري بحقهما.