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عائلة جندي أسير لدى المقاومة تتهم نتنياهو وبلوم بخداعها

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:10 - 02 نوفمبر 2019
جولدن جولدن
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اتهمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي فُقدت آثاره خلال حرب 2014، ولمحت حماس لأسره حيًا في رفح جنوب قطاع غزة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويارون بلوم، المنسق لشؤون أسرى الحرب والمفقودين، بخداعهم.

وقالت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن "إن رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو لشؤون أسرى الحرب والمفقودين وبلوم يمارسان الخداع على عائلات الجنود الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".

ووجهت عائلة الجندي الإسرائيلي الذي فُقدت آثاره خلال حرب 2014، واعلنت حماس أسره في رفح رسالة إلى المستشار الإسرائيلي افخاي ماندلبليت تطالب فيها بتوضيح يتعلق بسماح الاحتلال الإسرائيلي بتسليم جثمان الشهيد عماد شاهين إلى غزة الأسبوع الماضي، بينما غولدين لايزال محتجزاً.

واتهمت العائلة نتنياهو وبلوم بالتخلي عن الجنود الأسرى في قطاع غزة، مشيرةً إلى ان الحكومة الإسرائيلية تمارس عملية احتيال رهيبة على عائلات الجنود الأسرى لدى المقاومة.

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