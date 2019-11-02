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نتنياهو: نمر في مرحلة حساسة ومتفجرة من الناحية الأمنية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:43 - 02 نوفمبر 2019
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
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نقل مصدر سياسي إسرائيلي كبير  عن نتنياهو قوله " نحن الآن نمر في مرحلة حساسة ومتفجرة من الناحية الأمنية في الشمال  (لبنان وسوريا) والجنوب (قطاع غزة)، جاء ذلك خلال اجتماع الكابينت الإسرائيلي في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وقال المصدر السياسي إن بنيامين نتنياهو أوعز للجيش الإسرائيلي بضرورة الاستجابة والاستعدادات لاتخاذ مزيد من الإجراءات في اعقاب اطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وزعم نتنياهو خلال اجتماع أن حركة حماس هي المسؤولة عن كل عمليات إطلاق النار من قطاع غزة، قائلاً "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات"، وفقاً لما نقله المصدر الإسرائيلي.

 

 

 

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