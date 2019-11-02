سرايا القدس: نمتلك مساحة كبيرة جداً للتعامل مع واقع الميدان حال ارتكاب العدو أي حماقة

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أنها ستبقى تدافع عن شعبها الفلسطيني ما دام الاعتداء الإسرائيلي متواصل"، مشددة على أنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بثبيت معادلات جديدة.

وقالت سرايا القدس "إن هذا العدو لا يجب أن يشعر بالراحة وألا يعيش مطمئناً، طالما يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويحتل أرضه"، مشددةً على أن تهديدات قادة العدو الإسرائيلي بشن حرب على شعبنا ليست بالجديدة، وأنها لن تزيده إلا اصراراً على الثبات.

وأوضح سرايا القدس أنها تمتلك مساحة كبيرة جداً للتعامل مع واقع الميدان حال ارتكاب الاحتلال أي حماقة تمس أبناء شعبنا أو بقيادة المقاومة، مشيرةً أن شعبنا لن يبقى أسير التهديدات الإسرائيلية المتكررة التي نتعامل معها على محمل الجد وسنتعامل مع كل عدوان بحجمه.

وذكرت سرايا القدس أن من واجب المقاومة الدفاع عن أبناء شعبنا الذين تدعوهم للاحتجاج على الحصار، مؤكدة أنها لن تسمح بسياسة الاستفراد بشعبنا الفلسطيني.