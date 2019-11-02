"غنتس" : لن أتسامح مع أي تهديد لمنطقة "غلاف غزة"

قال زعيم حزب "أزرق ابيض" بيني غنتس، إنه لن يتسامح مع أي تهديد يُطال سكان "غلاف غزة"، وأنه سيعيد الردع بأي ثمن.

وجاءت تصريحات غانتس في تغريدة له عبر "تويتر" بعد إطلاق المقاومة صواريخ عدة مساء أمس، على مستوطنة "سديروت" شمال قطاع غزة، وقال :"إنّه لن يتسامح مع من يقودون التصعيد في "غلاف غزة".

وأضاف أنه سيدعم أي سياسة رد حازمة لإحلال هدوء طويل الأجل لسكان الجنوب، مشيرًا إلى ان ذلك الزامي تجاههم في توفير الهدوء.

والجدير ذكره، أن قوات الاحتلال زعمت أمس الجمعة، سقوط صاروخ بشكل مباشر على أحد منازل المستوطنين في "سديروت" أُطلقت من غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط.