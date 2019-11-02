تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر نايل سات 2019 - kooora

أكدت قناة أبو ظبي الرياضية، على موافقة الاتحاد العربي لكرة القدم على تعديل موعد مباراة الرجاء والوداد في الدور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية (كأس الملك محمد السادس).

القمر التردد القطبية نايل سات 12467 أفقي

وستقام المباراة، وفق ما أعلنه تردد القناة، يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، بدلاً من الساعة 20:00.

وتم تقديم موعد المباراة، التي ستنقل على قناة أبو ظبي، لمدة ساعة بعد اتفاق الجهات الأمنية المغربية في مدينة الدار البيضاء والاتحاد العربي لكرة القدم والقناة الراعية للبطولة العربية "أبو ظبي الرياضية" ومسؤولي الرجاء والوداد.

وأوضحت مصادر مسؤولة أن نادي الرجاء سيسمح لجمهوره الذي يمتلك بطاقات الاشتراك، بحضور مباراة الذهاب الخاصة بالرجاء يوم السبت المقبل، والأمر نفسه سيطبقه نادي الوداد في مباراة الإياب المجدول لها يوم السبت 23 نوفمبر.

وتوقعت المصادر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا كما هو معتاد من قبل جماهير الفريقين في مواجهة الديربي، فمن المنتظر أن تمتلئ مدرجات ملعب مركب محمد الخامس والتي تتسع لـ 45,891 مشجعًا عن آخرها.

يذكر أنه في آخر 5 مباريات بين الفريقين بشكل عام، كان التفوق لصالح فريق الوداد، حيث تمكن من الانتصار في مباراتين، وفاز الرجاء مرة واحدة، بينما انتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 و 2-2.