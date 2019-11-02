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مصرع مسن جراء انقلاب جرار زراعي غرب جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 16:05 - 02 نوفمبر 2019
تعبيرية تعبيرية
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لقي مواطن فلسطيني، مساء اليوم السبت، مصرعه جراء انقلاب جراره الزراعي  غرب جنين.

وأفادت الشرطة في بيان، بوفاة فلسطيني (52 عاماً) بانقلاب جرار زراعي ببلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.

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