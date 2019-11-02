4 أسرى يدخلون يواصلون اضرابهم عن الطعام لاعتقالهم الاداري

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين، اليوم السبت، داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اضرابهم المفتوح عن الطعام، ضد اعتقالهم الإداري وتمديد فترة الحكم مرات عدة، دون توجيه تهمة لهم.
وأفاد مكتب اعلام الأسرى، بأن أربعة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وهم :
- الأسير إسماعيل علي (30 عامًا) من بلدة أبو ديس شرقي القدس، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لتجديد اعتقاله الإداري، لليوم الـ102 على التوالي.
- الأسير مصعب الهندي من نابلس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لتنصل ادارة سجون الاحتلال من الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العام الماضي بإنهاء اعتقاله الإداري، لليوم الـ39 على التوالي.
- الأسير القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير أحمد عمر زهران " 42 عاماً" من بلدة دير ابو مشعل في رام الله يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام ، رفضًا لتجديد اعتقاله الإداري، لليوم الـ41 على التوالي.
- الأسيرة الأردنية "هبة أحمد اللبدي" (24 عاما) من الأردن، تواصل الإضراب لليوم (40) على التوالي، ونقلت امس الى مستشفى الرملة، وهى المرة الرابعة التى تنقل فيها للمستشفى خلال اسبوع .