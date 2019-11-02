4 أسرى يدخلون يواصلون اضرابهم عن الطعام لاعتقالهم الاداري

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين، اليوم السبت، داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اضرابهم المفتوح عن الطعام، ضد اعتقالهم الإداري وتمديد فترة الحكم مرات عدة، دون توجيه تهمة لهم.

وأفاد مكتب اعلام الأسرى، بأن أربعة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وهم :