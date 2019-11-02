حقيقة وفاة وليد ابراهيم الدليمي في العراق - الفلوجي

تداولت تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت أنباء عن وفاة الشيخ وليد الفلوجي، إثر وعكة صحية ألمت به بإحدى مستشفيات مدينة اربيل العراقية.

وشُيع جثمان الشيخ القارىء وليد ابراهيم العبدلي من جامع سيد طيب في أربيل إلى مدينة الرمادي، وغدا سيتم تشييعه إلى مثواه الأخير من جامع الشيخ عبد الجليل.

وأفادت مصادر مقربة أنه سيتم دفن الشيخ في المقبرة القديمة خلف مديرية الجنسية وسيقام له مجلس عزاء في أربيل في قاعة جامع سيد طيب في اربيل هفلان.

وفي وقت سابق، قال مصدر طبي، في تصريح صحفي، أنه تم إدخال القارئ وليد ابراهيم الفلوجي ليلة أمس، إلى مستشفى بار في مدينة أربيل، وهو يعاني من مشاكل بكليته.

يذكر ان القارىء الشيخ وليد ابراهيم الفلوجي هو عراقي الجنسيه ومن ابوين عراقيين ولد في محافظة الانبار في قضاء الفلوجة وهو من قبيلة الدليم.

واشتد بالشيخ العراقي المرض وهو في ريعان شبابه مما أفقده بصره، ليبرز بعد ذلك من خلال قراءة القرآن الكريم بصوته الجميل، الذي نال اعجاب الكثيرين.