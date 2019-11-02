وفد من الجهاد يزور أسيرين فلسطينيين محررين في الضفة

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بقيادة الأسير المحرر خضر عدنان وم. وصفي كبها عائلات أسيرين فلسطينيين محررين في الضفة المحتلة.

وتوجه الوفد إلى منزلي عائلات الاسيرين ضرغام الاعرج في بلدة السواحرة شرق محافظة القدس المحتلة، والاسير المحرر ثائر حلاحلة في بدلة خاراس في محافظة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قد أفرجت عن الأسيرين الأسبوع الماضي، ومضي الأسير الاعرج 19 عاماً داخل سجون الاحتلال، والاسير حلاحلة الذي مضى شهرين في الاعتقال الادراي، وشرع في الاضراب عن الطعام ضد اعتقاله بدون تهمة.



