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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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موعد صرف مرتبات نوفمبر 2019 في مصر

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 14:59 - 02 نوفمبر 2019
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2019 في مصر موعد صرف مرتبات نوفمبر 2019 في مصر
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أعلنت وزارة المالية في مصر، اليوم السبت، أن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2019، لنحو 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري، سيكون اعتبارا من يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2019.

وأوضحت الوزارة أن فترة صرف المرتبات الشهرية ستمتد حتى سحب الرصيد الموجود لدى الموظف بالماكينة، كما يبدأ صرف مرتب شهر نوفمبر يوم الخميس  الموافق 7/100 وحتى يوم الاثنين الموافق 11//11.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، عن اضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، عن شهور نوفمبر، ديسمبر، ويناير.

من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط بدء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس/آذار المقبل.

وأضاف معيط في تصريحات صحفية لمجلة بريطانية، نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

يذكر ان مصر تسلمت في أغسطس/آب الماضي الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، على أن تستثمرها في مشاريع حيوية خلال الشهور القليلة القادمة.

 

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