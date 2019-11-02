عاصفة قوية تتسبب بمقتل كندي وانقطاع الكهرباء عن مليون منزل

لقي مواطن كندي، اليوم السبت، مصرعه جراء عاصفة قوية ضربت منطقة كيبيك، كما انقطعت الكهرباء عن مليون منزل بسبب العاصفة.

وأوضح جينيفيف جيلبولت وزير الأمن العام، أن العاصفة أجبرت السلطات على إغلاق طرق، وحدثت انهيارات طينية وفيضانات في جميع أنحاء المقاطعة مع سقوط أمطار غزيرة.

وقال جيلبولت في بيان صحفي، أن شخصًا (63 ) عامًا لقي حتفه في منطقة برومونت على بعد 85 كيلو مترا شرق مدينة مونتريال بعد أن سقطت عليه شجرة بسبب قوة الرياح التي وصلت سرعتها إلى 100 ك/س.

بدوره، ذكر إريك فيليون رئيس قسم توزيع الكهرباء في كيبيك، أن العاصفة تركت 360 ألف منزل بلا كهرباء حول منطقة مونتريال، وصولا إلى الحدود الأميركية، كما انقطعت الكهرباء عن 125 ألف منزل بمدينة كيبيك.

وبيّن أن الأمر قد يستغرق عدة أيام لاستعادة شبكة الكهرباء بالكامل، مضيفا أن الوضع استثنائي وقد تضطر بعض المنازل في المناطق التي تعرضت لأضرار إلى الانتظار حتى الأسبوع المقبل لإصلاح خطوط الكهرباء.