اعتقال طالب واصابة أخرين خلال اقتحام الاحتلال مدرسة بالعيساوية

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، طالبًا وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة ما أدى لإصابة أصابت عددا آخر بحالات اختناق، خلال اقتحام مدرسة في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب صالح الطويل من داخل مدرسة العيساوية الثانوية للبنين.

وقالت المصادر المحلية، إن القوات "الإسرائيلية" أطلقت وابلا من القنابل الغازية المسيلة للدموع خلال انسحابها من المكان، ما أدى إلى اصابة عشرات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بحالات اختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.

بدورها، أعلنت لجنة أولياء أمور الطلبة المركزية في بلدة العيساوية الإضراب المفتوح في المدارس، رفضًا لاقتحامات قوات الاحتلال لشارع المدارس واستفزاز الطلبة خلال توجههم الى مدارسهم صباحا، وعقب انتهاء الدوام المدرسي.

واستنكرت اللجنة في بيان صحفي لها، اقتحامات الاحتلال المتكررة والتي تخلق بيئة غير آمنة للدراسة، ناهيك عن الحالة النفسية للطلبة، حيث التوتر والخوف وقلة التركيز.

وأكدت في بيانها، أن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق الذي أبرم منذ عدة أسابيع مع اللجان المختصة، بما يتعلق عدم اقتحام المدارس.