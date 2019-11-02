موعد ديربي مباراة الرجاء والوداد في كأس محمد السادس

تنطلق مباراة الرجاء الرياضي والوداد الرياضي من كأس محمد السادس، اليوم السبت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش.

ويولجه فريق الرجاء الرياضي الغريم التقليدي فريق الوداد الرياضي، على ملعب مركب محمد الخامس، في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم «البطولة العربية».

وتعتبر مباراة اليوم بين الرجاء والوداد ستكون هي الأولى بين الفريقين في البطولات الخارجية، سواء العربية أو الإفريقية، حيث اقتصرت المواجهات السابقة على البطولات المحلية، والتي يتفوق فيها الرجاء نسبيًا على الوداد.

مباراة اليوم ستكون رقم 141 بين الفريقين في مختلف البطولات، ويتفوق الرجاء في عدد الانتصارات بـ40 فوزًا، مقابل 36 فوزًا لفريق الوداد، ونجح أصحاب الزي الأخضر والأبيض من تسجيل 126 هدفًا، بينما أحرز أصحاب الزي الأبيض والأحمر 114 هدفًا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الرجاء الرياضي والوداد الرياضي عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية، التي تبث على القمر نايل سات، كما تجدر الاشارة إلى اننا سنقوم بنقل المباراة داخل هذه الصفحة.

وتحظى مباراة الرجاء والوداد بشعبية كبيرة في دول العالم العربي؛ نظرا لقوة الفريقين وكثرة الانجازات التي حفل بها تاريخهما الرياضي منذ سنوات عديدة.