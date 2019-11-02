ميلادينوف يصل غزة الأسبوع الجاري

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إنّ المبعوث الاممي لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادنيوف" سيصل قطاع غزة، بعد غدٍ الاثنين، لأجراء مشاورات مع قيادة الفصائل الفلسطينية لبحث ملفات عدة، منها، الانتخابات العامة والتهدئة وغيره.

وأضافت قناة "كان" العبرية، أنّ مبعوث الأمم المتحدة ميلادينوف سيزور القطاع، لبحث ملف الانتخابات والتهدئة ومشاريع أممية مع قيادة "حماس".

الجدير بالذكر أن رئيس السلطة محمود عباس، دعا إلى انتخابات شاملة داخل الأراضي الفلسطينية، كما وصل رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إلى القطاع الأسبوع الماضي، ونقل لعباس موافقة الفصائل على دعوته للانتخابات.