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متى تاريخ المولد النبوي الشريف 2019 في الجزائر

  • فلسطين اليوم - الجزائر
  • 13:28 - 02 نوفمبر 2019
متى تاريخ المولد النبوي الشريف 2019 في الجزائر متى تاريخ المولد النبوي الشريف 2019 في الجزائر
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أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، في بيان لها ان تاريخ المولد النبوي الشريف 2019 سيكون يوم السبت الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجاري.

وجاء في البيان: "تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم الإثنين هو تتمة شهر صفر 1441 هجري وأن غرة شهر الأنوار 1441 هجري سيكون يوم الثلاثاء 29 أكتوبر".

وأضافت الوزارة في بيانها:  "نؤكد على كافة المواطنين أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون إن شاء الله يوم السبت 12 ربيع الأول 1441 هجري الموافق 9 من شهر نوفمبر 2019.

في سياق آخر، شهدت المراكز الحدودية البرية الشرقية بين الجزائر وتونس، مع نهاية الأسبوع المتزامنة مع عطلة الخريف لتلاميذ المدارس، حركة غير عادية، للمسافرين المتوجهين من وإلى البلدين.

في المقابل، فضلّت عائلات أخرى التوجه نحو المراكز الحدودية بغرض طبع جوازات السفر بختم شرطة الحدود قبل نهاية السنة، للاستفادة من فارق تحويل العملة في البنوك، ثم العودة ودخول التراب الجزائري، دون تكبد أية مصاريف بالعملة الصعبة.

يشار إلى أن المسافرين يعانون لساعات طويلة في المراكز الحدودية في انتظار ختم جوازات سفرهم، من الجانب الجزائري أو الجانب التونسي، وظلّت عائلات رفقة صغارها جالسة على الأرض خارج بناية مركز شرطة الحدود.

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