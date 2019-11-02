نتائج امتحان السبر الترشيحي 2020 في سوريا حسب الاسم

نشرت وزارة التربية والتعليم في سوريا، نتائج امتحانات السبر الترشيحي لجميع طلاب وطالبات البكالوريا للعام 2020 برقم الاكتتاب أو الاسم أو الكنية إلكترونياً، من خلال موقع الوزارة المرفق.

للاستعلام: الفرع الأدبي * الفرع العلمي

وظهرت نتائج السبر الترشيحي للفرع العلمي والأدبي عبر موقع الوزارة، لجميع المتقدمين لاختبارات السبر الترشيحي للبكالوريا "الثانوية"، بحيث يمكن لجميع المتقدمين لاختبارات السوبر الترشيحي الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم مباشرة عبر الإنترنت

وأكد مصدر مطلع أن الوزارة تقوم برفع نتائج الطلاب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية تمهيداً لعملية الإعلان عن النتائج ، وأن المختصين في المراحل الأخيرة للإدخال الآلي للبيانات، مثمنًا جهود اللجان العاملة في عملية الامتحانات سيما المختصة بتقدير و رصد الدرجات لتجاوزها كافة الصعاب والمعوقات التي واجهتها .

وأوضح المصدر أن الوزارة شكلت لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة، تضم عدداً من المعلمين والمشرفين عملت على مدار الساعة لإنهاء تصحيح أوراق امتحانات السبر الترشيحي للثانوية لجميع الطلاب .

وبرر تأخير النتائج، بأن الوزراة تؤدي مهامها وفقاً لجدول مزمّن تراعي فيه كثافة عدد الطلاب، في عملية تقدير درجات تمر بمراحل متعددة ، وتحرص الوزارة على أن تتأنى في النتائج وفقاً للإمكانيات المحدودة .

وأوضح أنه جرى اغلاق سيرفر الموقع، حتى يتسنى للجان المتخصصة عن رفع الدرجات من إنهاء عملها قبيل نشر النتائج لطلاب السبر الترشيحي للبكالوريا 2020 في سوريا بشكل نهائي حسب الاسم وحسب رقم الاكتتاب .

وطالب المصدر جميع الطلاب بضرورة تفقد موقع الوزارة للاستعلام المباشر عن النتائج فور صدورها والاعلان عنها رسميا نت مصادرها المعتمدة، وهي منصات وزارة التربية على شبكة الانترنت.