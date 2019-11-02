ماذا تعني لائحة الذوق العام في السعودية..؟

شغلت لائحة الذوق العام في السعودية، اليوم السبت 2/11/2019، الرأي العام والشارع السعودي، بعد أن دخل تطبيق مخالفات الذوق العام التنفيذ في 27/10/2019.

وقد أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، ‏وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية؛ أقلها 50 ريال وأعلاه 3000 آلاف ريال.

وتنص الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بحق المتضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.

وفي وقت سابق، جرى تحرير مخالفة لأربعة مخالفين للائحة الذوق العام، فتم توقيف المخالفين الأربعة وتحريرها بحقهم، تتعلق بالملابس التي يرتدونها.