مصارعة نسائية في الرياض..عراك واستهجان على مواقع التواصل.. ..!

لازالت هيئة الترفيه السعودية تواجه انتقادات لاذعة تجاه ما تنظمه من أنشطة وفعاليات مخالفة للدين والتعاليم القيمية في المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها إقامة مباراة استعراضية للمصارعة النسائية.

فقد أقيمت في العاصمة السعودية الرياض أول أمس الخميس 31/10/2019، مباراة استعراضية للمصارعة النسائية، أعلنت عنها منظمة المصارعة الترفيهية "دبليو.دبليو.إي" (WWE).

وقد لاقت هذه الفعالية رفضاً كبيراً لهذه الفعالية ، التي يعتبرها كثيرون مخالفة لقيم مجتمعهم التي تواصل هيئة الترفيه التي يترأسها تركي آل الشيخ بتجاوزها.

ولجأ الكثيرون للتعبير عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي ضجت بعبارات الغضب، فكان هاشتاغ #نرفض_مصارعة_النساء_في_السعودية، والذي عبر فيه السعوديون عن رفضهم لهذه المباراة.

كتب معالي الربراري:"مصارعة حرة للنساء، في قبلة المسلمين وبلد رسول الله

كيف يعقل ذلك؟! وما هذه الجرأة على الفساد؟!

أيها العقلاء .. أيها الغيورون .. أيها المسلمون، تدخلوا وتكلموا وأنكروا ما يحدث من عبث، فوالله إن لم تتدخلوا فالقادم أدهى وأمر".

وعلق فارس بن عيّاد:" اللي يبرّرون التنازل عن الدين بالاقتصاد : ترى حتى في الكرامة والشرف عار إنك تجني أموال من ورا الساقطات.

وفشل ذريع إنك تنزل لهذا المستوى وانت بلد بترول وخير"

صفحة باسم التفريط كتبت :" بلدنا مستهدف بشكل واضح ... حسبنا الله عليهم يبون طمس هويتنا الإسلامية لاشك.. يجب على الغيورين أن يقولوا كلمتهم ويصدعوا بالحق حتى لا تتمادى #هيئة_الترفيه في غيها.

وإذا لم نسمعهم الآن فمتى..!"

وكتب صاعق:" هل يعرف علماءنا ماذا يعني ذلك⁉، وقبل ذلك ولاة أمرنا حفظهم الله⁉، أن تأتي هيئة الترفيه بمصارعات⁉، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه[1]، متفق عليه.

اللهم إن هذا منكر عظيم لا نرضاه".

فيما علقت أشواق :" حسبنا الله ونعم الوكيل كلام ابن عثمين يحصل في زماننا وكأنهم يريدون ان يجعلوا من الحرام حلال لكن بطريق ثاني نسالك يارب الثبات وان تزيل من يريد بنا الفساد والانحلال آجلا غير آجل يا رب إنك ع كل شيء قدير" .