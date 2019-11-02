بريطانيا تدافع عن "وعد بلفور"

دافعت بريطانيا، عن "وعد بلفور"، الصادر قبل أكثر من قرن، ومهّد لاحتلال الأراضي الفلسطينية وقيام ما يسمى بـ"دولة إسرائيل"، قائلة إنها "راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لمدة شهر اعتبارا من الجمعة.

وقالت بيرس، للصحفيين، "نحن ما نزال نفضل حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، ونحن راضون عن وعد بلفور، الذي ساعد على تأسيس دولة إسرائيل ووجودها، لكننا نلاحظ أن جزءا آخر من هذا الوعد لم يتم تحقيقه، وأقصد به قيام الدولة الفلسطينية".

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن مدى قيام أعضاء من مجلس الأمن الدولي، هذا الشهر، بزيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت، "في حال موافقة أعضاء المجلس على إنجاز مثل هذه الزيارة، فستشمل أيضا دولة إسرائيل".

وفيما يتعلق بالمظاهرات التي تجتاح كلا من العراق ولبنان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية بالبلدين، نفت بيرس، وجود أي طلبات مقدمة إليها لعقد جلسات طارئة بالمجلس.

وأوضحت، "لم يطلب أحد منا عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن حول لبنان، لكننا سنراقب الوضع عن كثب والأمر ذاته ينطبق على العراق".

وبخصوص إمكانية طرح أزمة أقلية الإيغور المسلمة في إقليم "شينجيانغ" المعروف بـ"تركستان الشرقية"، غربي الصين، على طاولة مجلس الأمن خلال هذا الشهر، قالت بيرس، إنه "من الممكن أن يثير أحد أعضاء المجلس هذا الموضوع، لكن حتى الآن لم يحدث ذلك".

وتابعت قائلة، "سنرى مع زملائنا ما سيحدث في مجلس الأمن بخصوص ذلك، ولقد ناقشنا هذا الموضوع بالفعل في اجتماع للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة هذا الأسبوع، وأصدرت بلادي بيانا مشتركا نيابة عن 23 دولة عضوة بالأمم المتحدة".