عامان بعد المئة.. على الوعد الذي غير مجرى "فلسطين"

لم يكن اليهود قادرون على إقامة كيان لهم على أرض فلسطين، إلا بمساعدة البريطانيين الذين أعطوهم وعد بلفور قبل 102 عاماً، والذي مكنهم فيما بعد من إقامة كيانهم.

وتمر اليوم السبت، 2/11/2019، الذكرى الـ102 على وعد بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، فكانت بمثابة الخطوة الأولى لهم على أرض فلسطين.

وتأتي ذكرى الوعد في ظل ظروف سياسية معقدة، حيث تواصل "إسرائيل" عدوانها على الفلسطينيين، فتقتل وتجرح وتعتقل وتحتجز، وتقلع الشجر وتسيطر على الأرض في استمرار لهذا الوعد.

وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من تشرين الثاني عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.

وكانت الحكومة البريطانية قد عرضت نص تصريح بلفور على الرئيس الأميركي ولسون، ووافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918، ثم تبعها الرئيس الأميركي ولسون رسميا وعلنيا سنة 1919، وكذلك اليابان، وفي 25 نيسان سنة 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب.

وفي 24 تموز عام 1922، وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 أيلول 1923، وبذلك يمكننا القول إن وعد بلفور كان وعدا غربيا وليس بريطانيا فحسب.

وبدل ان تعتذر بريطانيا عن آثار وانعكاسات الوعد على الشعب الفلسطيني، من نكبة وويلات وتهجير، دافعت عنه، قائلة إنها "راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود".

ومثل وعد بلفور، جاء "وعد ترامب المشؤوم" أو "وعد بلفور 2"، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني، ويلغي الحقائق والتاريخ والجغرافيا، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـ(مجموعة سكانية) وجدت بالصدفة".