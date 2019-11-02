تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم السبت 2/11/2019، عناوين هامة تناولت عدة قضايا تهم الشأن السعودي المحلي والعربي والدولي.

وقد تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم السبت 2/11/2019 مواضيع عدة، من بينها العدوان الإسرائيلي على غزة وشؤون محلية خاصة.

عكاظ

الهالك «البغدادي».. وجرائم لن ينساها السعوديون!

بقيادة ولي العهد.. التوقيع على «اتفاق الرياض» 5 نوفمبر

«المالية»: مستمرون في تصحيح أسعار الطاقة تدريجياً

تمويله من «مواسم السعودية».. صندوق استثماري للثقافة والترفيه والرياضة

بقرار من وزير العمل.. تعويضات ومزايا جديدة وبدلات لـ«عمال الليل»

منح صلاحية تحديد استحقاق «دعم المتعثرين» لقاضي التنفيذ

«عكاظ» تنشر ملامح من لائحة استيراد وتسويق الألعاب النارية

الإطاحة بـ 3 أشهروا سلاحاً نارياً في وجه شخص.. و«النيابة» تحقق

مصدر لـ «عكاظ»: «الشورت» غير مخالف للذوق العام1137 مخالفة في جميع مناطق المملكة

شرطة جدة تضبط مروجي الخمور الخارجية

العراق: اعتصام مفتوح.. ومخاوف من الفوضى

غزو سورية «ذريعة» أردوغان لقمع المعارضين

الإطاحة بـ3 في حالة غير طبيعية.. أحدهم هدد شخصاً بـ«رشاش»

الشرق الأوسط

مقتل فلسطيني في غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صواريخ

التحقيق مع ثلاثة هددوا آخر بسلاح ناري في الرياض

السعودية: إنشاء صندوق استثماري لفعاليات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة

تنظيمات جديدة للعاملين في «الفترة الليلية» بسوق العمل السعودي

توقيع «اتفاق الرياض» بين «الشرعية» اليمنية و«المجلس الانتقالي» الثلاثاء

الممثل هيو غرانت يرفض مصافحة وزير الخزانة البريطاني

عمال «فولكسفاغن» يتصدون لخطة إقامة مصنع في تركيا بسبب غزوها سوريا

«طلاب جواسيس» في الصين: مراقبة «ولاء» الأساتذة السياسي مقابل «مزايا»

الإقلاع عن التدخين قد يكون أكثر صعوبة لدى النساء

أكراد العراق يقاطعون المنتجات التركية تضامناً مع سوريا

الوطن

الرواتب والوظائف تجذب 48 % من الأجانب للعيش بالمملكة لأكثر من عقد

النيابة العامة تحقق في واقعة تهديد مواطن وإركابه داخل سيارة في الرياض

البنوك اللبنانية تفتح أبوابها ومحتجون يقتحمون جمعية المصارف

جازان تعطر المناطق بـ720 طنا من النباتات بأرباح مليونية

توجيهات عليا لرقابة الجهات الحكومية إلكترونيا

المدينة

القبض على 3 أشخاص هددوا شخصًا بسلاح ناري في الرياض

أمن الطرق بحائل يقبض على سائق حافلة متهور

القبض على سوداني طعن مصرياً بالشرقية

"متحدث البنوك" يكشف حيلة "عصابة " استخدمت كاميرا "أصغر من رأس الدبوس" للسرقة !

"شرطة جدة" تضبط 3 مروجين للخمور وبحوزتهم كمية معدة للتوزيع

الشؤون الإسلامية توزع 3000 نسخة من إصداراتها

وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم باص وشاحنة بمحافظة...