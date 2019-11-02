كشف أسماء..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 2019/11/3

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت 2/11/2019، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد 3/11/2019.

وأوضحت وزارة الداخلية أن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 2019/11/3 تشمل المتبقي من الحافلة الحادية عشرة + الحافلتان: الثانية عشرة، والثالثة عشر من كشف (10/24).

كما تتضمن الآلية الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (10/31).

ونبهت إلى ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما دعتهم لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.